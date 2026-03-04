Lenovo розділив ноутбуки на серії з чіткою спеціалізацією - два пристрої з однаковим процесором та пам'яттю дають різний досвід, тому що інженерні ресурси кожної лінійки пішли на різне, передає УНН.

Lenovo у Фокстрот: що стоїть за назвою серії

Lenovo розділив ноутбуки на серії з чіткою спеціалізацією – два пристрої з однаковим процесором та пам'яттю дають різний досвід, тому що інженерні ресурси кожної лінійки пішли на різне. Зрозуміти цю логіку означає вибрати ноутбук Lenovo, який вирішує конкретне завдання. Розбираємо разом із Фокстротом, чим серії відрізняються по суті — і як ця логіка спрощує вибір.

Серія важливіша за процесор

Наочніше це видно на прикладі IdeaPad і ThinkPad - двох лінійок, які часто працюють на одному і тому ж Intel Core i5 з 16 ГБ DDR5.

Так, IdeaPad Slim 5 важить 1.47 кг, працює понад 13 годин від батареї та поміщається у будь-який рюкзак. Алюмінієвий корпус, антибліковий екран 16:10, веб-камера 1080p - IdeaPad робить ставку на мобільність. Студент, фрілансер, фахівець, який носить гаджет між офісом та будинком – серія закриває сценарій "ноутбук потрібен скрізь".

ThinkPad за аналогічного процесора розподіляє ресурси інакше: клавіатура проходить тести за стандартом MIL-STD-810H, корпус витримує розлиту рідину, а модульна конструкція останніх поколінь дозволяє замінювати батарею, клавіатуру або порт без заміни материнської плати. ThinkPad будується для багаторічної інтенсивної експлуатації.

Серія визначає, на що пішли інженерні ресурси, — і це важливіше за тактову частоту.

Yoga та Legion: інструмент замість компромісу

IdeaPad та ThinkPad покривають універсальні завдання, Yoga та Legion вирішують професійні.

Наприклад, Yoga Pro 9i - перший ноутбук з екраном Tandem OLED: два органічні шари дають пікову яскравість 1600 нит і охоплення 100% Adobe RGB. Фінальна перевірка кольору відбувається на екрані ноутбука, а не на зовнішньому моніторі, що калібрується. Force Pad перетворює тачпад на поверхню для малювання стілусом – один пристрій замінює зв'язку "ноутбук + монітор + графічний планшет".

Legion 7i інвестує в ігрову продуктивність: RTX 5070 Ti та OLED-панель на 240 Гц, де кожен кадр оновлюється за 4 мілісекунди. У кіберспортивних шутерах ці мілісекунди відокремлюють реакцію від промаху. Система ColdFront Hyper утримує температуру при піковому навантаженні – клавіатура залишається прохолодною у багатогодинних сесіях.

У Фокстрот пропонують розділяти серії на чотири сценарії:

мобільна робота та навчання - IdeaPad - легкий корпус, довга автономність, доступна ціна;

інтенсивна офісна експлуатація - ThinkPad - стандарт MIL-STD-810H, найкраща клавіатура в індустрії;

дизайн та створення контенту - Yoga - професійний OLED, стілус, конвертований формат;

ігри та рендеринг - Legion - дискретна RTX, висока частота екрану, просунуте охолодження.

Чому серію простіше вибирати до Фокстроту

Помилка у виборі серії обходиться дорожче, ніж різниця між конфігураціями всередині однієї лінійки: покупець або переплачує за незатребувані функції, або отримує машину, яка не закриває головне завдання. Консультанти у Фокстрот об'єднують інформацію про специфікації з потребами користувачів, щоб легко пояснити свої рекомендації. А з програмою Trade-in можна здати старий ноутбук у рахунок вартості нового — перехід між поколіннями або серіями стає доступнішим.

Логіка серій Lenovo зводить вибір до одного питання – "для чого потрібен ноутбук", а експертиза Фокстроту допомагає на нього відповісти.