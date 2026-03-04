Lenovo у Фокстрот: що стоїть за назвою серії

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 840 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 11998 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 12773 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 19638 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 47428 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 76113 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63806 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66945 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61412 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34774 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 21916 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 21812 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20114 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20215 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12125 перегляди
Публікації
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 840 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 11998 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20321 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20226 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 74735 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Піт Гегсет
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 1804 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12223 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29867 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37630 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41646 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian
Опалення

Lenovo у Фокстрот: що стоїть за назвою серії

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Lenovo структурував лінійки ноутбуків за чіткою спеціалізацією, що дозволяє вибрати пристрій для конкретних завдань. Фокстрот допомагає розібратися у відмінностях серій IdeaPad, ThinkPad, Yoga та Legion для оптимального вибору.

Lenovo у Фокстрот: що стоїть за назвою серії

Lenovo розділив ноутбуки на серії з чіткою спеціалізацією - два пристрої з однаковим процесором та пам'яттю дають різний досвід, тому що інженерні ресурси кожної лінійки пішли на різне, передає УНН.

Lenovo у Фокстрот: що стоїть за назвою серії

Lenovo розділив ноутбуки на серії з чіткою спеціалізацією – два пристрої з однаковим процесором та пам'яттю дають різний досвід, тому що інженерні ресурси кожної лінійки пішли на різне. Зрозуміти цю логіку означає вибрати ноутбук Lenovo, який вирішує конкретне завдання. Розбираємо разом із Фокстротом, чим серії відрізняються по суті — і як ця логіка спрощує вибір.

Серія важливіша за процесор

Наочніше це видно на прикладі IdeaPad і ThinkPad - двох лінійок, які часто працюють на одному і тому ж Intel Core i5 з 16 ГБ DDR5.

Так, IdeaPad Slim 5 важить 1.47 кг, працює понад 13 годин від батареї та поміщається у будь-який рюкзак. Алюмінієвий корпус, антибліковий екран 16:10, веб-камера 1080p - IdeaPad робить ставку на мобільність. Студент, фрілансер, фахівець, який носить гаджет між офісом та будинком – серія закриває сценарій "ноутбук потрібен скрізь".

ThinkPad за аналогічного процесора розподіляє ресурси інакше: клавіатура проходить тести за стандартом MIL-STD-810H, корпус витримує розлиту рідину, а модульна конструкція останніх поколінь дозволяє замінювати батарею, клавіатуру або порт без заміни материнської плати. ThinkPad будується для багаторічної інтенсивної експлуатації.

Серія визначає, на що пішли інженерні ресурси, — і це важливіше за тактову частоту.

Yoga та Legion: інструмент замість компромісу

IdeaPad та ThinkPad покривають універсальні завдання, Yoga та Legion вирішують професійні.

Наприклад, Yoga Pro 9i - перший ноутбук з екраном Tandem OLED: два органічні шари дають пікову яскравість 1600 нит і охоплення 100% Adobe RGB. Фінальна перевірка кольору відбувається на екрані ноутбука, а не на зовнішньому моніторі, що калібрується. Force Pad перетворює тачпад на поверхню для малювання стілусом – один пристрій замінює зв'язку "ноутбук + монітор + графічний планшет".

Legion 7i інвестує в ігрову продуктивність: RTX 5070 Ti та OLED-панель на 240 Гц, де кожен кадр оновлюється за 4 мілісекунди. У кіберспортивних шутерах ці мілісекунди відокремлюють реакцію від промаху. Система ColdFront Hyper утримує температуру при піковому навантаженні – клавіатура залишається прохолодною у багатогодинних сесіях.

У Фокстрот пропонують розділяти серії на чотири сценарії:

  • мобільна робота та навчання - IdeaPad - легкий корпус, довга автономність, доступна ціна;
    • інтенсивна офісна експлуатація - ThinkPad - стандарт MIL-STD-810H, найкраща клавіатура в індустрії;
      • дизайн та створення контенту - Yoga - професійний OLED, стілус, конвертований формат;
        • ігри та рендеринг - Legion - дискретна RTX, висока частота екрану, просунуте охолодження.

          Чому серію простіше вибирати до Фокстроту

          Помилка у виборі серії обходиться дорожче, ніж різниця між конфігураціями всередині однієї лінійки: покупець або переплачує за незатребувані функції, або отримує машину, яка не закриває головне завдання. Консультанти у Фокстрот об'єднують інформацію про специфікації з потребами користувачів, щоб легко пояснити свої рекомендації. А з програмою Trade-in можна здати старий ноутбук у рахунок вартості нового — перехід між поколіннями або серіями стає доступнішим.

          Логіка серій Lenovo зводить вибір до одного питання – "для чого потрібен ноутбук", а експертиза Фокстроту допомагає на нього відповісти.

          Лілія Подоляк

          Новини Бізнесу
          Техніка
          Бренд