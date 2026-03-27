Ленинградскую область третью ночь подряд атакуют дроны, в районе портов раздавались взрывы
Киев • УНН
В Ленинградской области раздались взрывы вблизи портов Усть-Луга и Приморск. Аэропорт "Пулково" приостанавливал работу из-за атаки около 20 беспилотников.
В ночь на 27 марта Ленинградская область России снова оказалась под атакой беспилотников. О взрывах сообщили мониторинговые Telegram-каналы, российские медиа и местные жители, пишет УНН.
Подробности
По сообщениям российских пабликов, взрывы после часа ночи слышали в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Предварительно заявлялось об уничтожении около 20 воздушных целей, однако официального подтверждения этой цифры пока нет.
Также временно приостанавливал работу аэропорт "Пулково", который около двух часов не принимал и не отправлял рейсы.
Взрывы возле портов
Отдельные Telegram-каналы обнародовали видео ночной атаки. Паблик Exilenova+ сообщил о взрывах в районе портов Приморск и Усть-Луга.
Эти порты являются одними из крупнейших в Ленинградской области и имеют стратегическое значение для экспорта российских нефтепродуктов.
Официальной информации о последствиях атаки, повреждениях или возможных попаданиях российские власти по состоянию на утро не обнародовали. Это уже третья ночь подряд, когда Ленинградская область оказывается под атакой беспилотников, что свидетельствует о росте давления на тыловую инфраструктуру РФ.
