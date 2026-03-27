$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0.8м/с
87%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Реклама
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Forbes

Ленинградскую область третью ночь подряд атакуют дроны, в районе портов раздавались взрывы

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

В Ленинградской области раздались взрывы вблизи портов Усть-Луга и Приморск. Аэропорт "Пулково" приостанавливал работу из-за атаки около 20 беспилотников.

В ночь на 27 марта Ленинградская область России снова оказалась под атакой беспилотников. О взрывах сообщили мониторинговые Telegram-каналы, российские медиа и местные жители, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям российских пабликов, взрывы после часа ночи слышали в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Предварительно заявлялось об уничтожении около 20 воздушных целей, однако официального подтверждения этой цифры пока нет.

Также временно приостанавливал работу аэропорт "Пулково", который около двух часов не принимал и не отправлял рейсы.

Взрывы возле портов

Отдельные Telegram-каналы обнародовали видео ночной атаки. Паблик Exilenova+ сообщил о взрывах в районе портов Приморск и Усть-Луга.

Эти порты являются одними из крупнейших в Ленинградской области и имеют стратегическое значение для экспорта российских нефтепродуктов.

Официальной информации о последствиях атаки, повреждениях или возможных попаданиях российские власти по состоянию на утро не обнародовали. Это уже третья ночь подряд, когда Ленинградская область оказывается под атакой беспилотников, что свидетельствует о росте давления на тыловую инфраструктуру РФ.

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине