ленінградську область третю ніч поспіль атакують дрони, у районі портів лунали вибухи
Київ • УНН
У ленінградській області пролунали вибухи поблизу портів усть-луга та приморськ. Аеропорт "пулково" призупиняв роботу через атаку близько 20 безпілотників.
У ніч проти 27 березня ленінградська область росії знову опинилася під атакою безпілотників. Про вибухи повідомили моніторингові Telegram-канали, російські медіа та місцеві жителі, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями російських пабліків, вибухи після першої ночі чули у виборзькому, кіровському та колпінському районах. Попередньо заявлялося про знищення близько 20 повітряних цілей, однак офіційного підтвердження цієї цифри наразі немає.
Також тимчасово призупиняв роботу аеропорт "пулково", який близько двох годин не приймав і не відправляв рейси.
Вибухи біля портів
Окремі Telegram-канали оприлюднили відео нічної атаки. Паблік Exilenova+ повідомив про вибухи в районі портів приморськ та усть-луга.
Ці порти є одними з найбільших у ленінградській області та мають стратегічне значення для експорту російських нафтопродуктів.
Офіційної інформації про наслідки атаки, пошкодження чи можливі влучання російська влада станом на ранок не оприлюднила. Це вже третя ніч поспіль, коли ленінградська область опиняється під атакою безпілотників, що свідчить про зростання тиску на тилову інфраструктуру рф.
