Лень помог "Вашингтону" победить в украинском дерби НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА состоялось украинское дерби — “Вашингтон Уизардс” центрового Алексея Леня принимал “Оклахома Сити-Тандер” защитника Святослава Михайлюка, передает УНН.
Детали
Лень вышел в стартовой пятерке и за первое появление сумел реализовать два штрафных, один бросок из-под кольца, а также забил слэм-данк. Также ему удалось отличиться слэм-данком в третьей четверти.
Михайлюк был результативным во второй половине баталии в которой реализовал 3 из 5-ти трехочковых и 1 из 2-х двухочковых — 11 очков при 3 ассист, 2 подборах.
Вклад Леня в победу “Вашингтона” (119: 107) составил 9 очков (3/3 двухочковых и 3/4 штрафных) при 4-х подборах и 1 ассист.
Дополнение
Благодаря этой победе “Уизардс” (24 выигрыше при 33 поражениях) догнали “Чикаго Буллз” на 10-м месте в Восточной конференции,