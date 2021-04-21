Лень допоміг “Вашингтону” перемогти в українському дербі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА відбулося українське дербі — “Вашингтон Візардс” центрового Олексія Леня приймав “Оклахома Сіті-Тандер” захисника Святослава Михайлюка, передає кореспондент УНН.
Деталі
Лень вийшов у стартовій п’ятірці та за першу появу зумів реалізувати два штрафні, один кидок з-під кільця, а також забив слем-данк. Також йому вдалося відзначитися слем-данком у третій чверті.
Михайлюк був результативним у другій половині баталії в якій реалізував 3 з 5-ти триочкових і 1 з 2-х двоочкових — 11 очок при 3 ассистах, 2 підбираннях.
Вклад Леня в перемогу “Вашингтона” (119:107) склав 9 очок (3/3 двоочкових і 3/4 штрафних) при 4-х підбираннях і 1 ассисту.
Доповнення
Завдяки цій перемозі “Візардс” (24 виграші при 33 поразках) наздогнали “Чикаго Буллз” на 10-му місці в Східній конференції,