Возле Шулявского моста легковушка влетела в два авто на встречной, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате столкновения трех автомобилей в Соломенском районе Киева погиб водитель одного из автомобилей-участников ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.
"Предварительно правоохранители установили, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Smart и Citroen. В результате аварии 48-летнюю пассажирку и 47-летнего водителя Opel доставили в больницу, где от полученных травм мужчина скончался. Другим участникам ДТП оказали медицинскую помощь на месте", - сообщили в полиции.
При этом в ведомстве добавили, что инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана в Соломенском районе столицы, сообщение о ДТП поступило в полицию около 22:00.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и механизм ДТП. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 1 ноября в Ровенской области автомобиль BMW не справился с управлением и столкнулся с лесовозом. Из-за этого легковушка загорелась, а грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.