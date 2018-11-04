Біля Шулявського мосту легковик влетів у два авто на зустрічній, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У результаті зіткнення трьох автомобілів у Солом’янському районі Києва загинув водій одного із автомобілів-учасників дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичного управління поліції.
"Попередньо правоохоронці встановили, що водій Opel не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Smart та Citroen. Внаслідок аварії 48-річну пасажирку та 47-річного водія Opel доставили до лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Іншим учасникам автопригоди надали медичну допомогу на місці", - повідомили у поліції.
При цьому у відомстві додали, що інцидент стався на вулиці Вадима Гетьмана у Солом'янському районі столиці, повідомлення про ДТП надійшло до поліції близько 22:00.
Наразі працівники поліції встановлюють обставини та механізм автопригоди. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 1 листопада у Рівненській області автомобіль BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з лісовозом. Через це легковик загорівся, а вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з іншим авто.