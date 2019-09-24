Легионер "Динамо" признан лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена, который в матче с "Ворсклой", который забил два мяча. Он на один балл опередил одноклубника Виктора Цыганкова. Также в опросе упоминались Рустам Худжамов ("Мариуполь"), Артем Шабанов ("Динамо") и Марлос ("Шахтер").

Примечательно, что в борьбе за звание лучшего тренера тура победу также праздновал представитель "Динамо" - Алексей Михайличенко.

Вашему вниманию состав экспертного совета Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.