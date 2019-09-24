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Легіонера "Динамо" визнано найкращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оголосила результати в голосуванні за найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена, який у матчі з "Ворсклою" забив два м’ячі. Він на один бал випередив одноклубника Віктора Циганкова. Також у опитування згадувалися Рустам Худжамов ("Маріуполь"), Артем Шабанов ("Динамо") і Марлос ("Шахтар").

Примітно, що у боротьбі за звання кращого тренера туру перемогу також святкував представник "Динамо" – Олексій Михайличенко.

До вашої уваги склад експертної ради: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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