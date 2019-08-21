Легионер "Динамо" перенесет операцию и пропустит полтора месяца

“Моя нога сейчас не в идеальном состоянии. Мне нужна операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, потому что даже не тренируюсь с командой. Жаль, что не могу помогать „Динамо“. Уже хочу показать свои способности новому тренерскому штабу”, — подчеркнул датчанин.

Заметим, что Дуелунд, трансферная цена которого по оценкам Transfermarkt составляет 4 млн. евро, провел в прошлом сезоне за “Динамо” 20 матчей в которых отдал 3 результативные пасы при 1 гола.