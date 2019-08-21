Легіонер “Динамо” перенесе операцію та пропустить півтора місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Датський півзахисник “Динамо” Міккель Дуелунд в інтерв’ю офіційному сайту “Динамо” розповів про травму стопи та стан відновлення від неї, інформує УНН з посиланням на сайт київського клубу.
“Моя нога зараз не в ідеальному стані. Мені потрібна операція. Без футболу буду ще 5-6 тижнів. Правду кажучи, дуже втомився від цього. Я дуже засмучений, тому що навіть не тренуюся з командою. Прикро, що не можу допомагати „Динамо“. Уже хочу показати свої здібності новому тренерському штабу”, — наголосив датчанин.
Зауважимо, що Дуелунд, трансферна ціна якого за оцінками Transfermarkt складає 4 млн. євро, провів минулого сезону за “Динамо” 20 поєдинків в яких віддав 3 результативні паси при 1 голу.