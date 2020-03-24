Легионер "Динамо" назвал клубы-гранды Украины сильнее, чем команды из РФ

Нигериец считает “Динамо” и “Шахтер” лучше, чем коллективы за лидеров российского футбола.

“Думаю да. Конечно да! Это интересный вопрос, потому что я играл против всех этих клубов (против российских команд — ред.). “Зенит” даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что “Динамо” — точно сильнее “Зенита”, — признался Бените.

По мнению игрока в целом украинское первенство слабее российской, но “Динамо” и “Шахтеру” не было бы равных в РФПЛ.

“Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, потому что там много клубов одинакового уровня. В Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я пошел в „Динамо“, чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который, якобы, не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но футбол — это не только опыт. Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет. В „Динамо“, надеюсь, здесь мне будут доверять”, — добавил футболист.

Добавим, что из российских и украинских клубов пока не вылетел только донецкий “Шахтер”, выступающий в 1/8 финала Лиги Европы.