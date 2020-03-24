Легіонер "Динамо" назвав клуби-гранди України сильнішими за команди з РФ

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Хавбек з Нігерії, який раніше поповнив ряди "Динамо", порівняв силу українських та російських команд. Про це півзахисник розповів в коментарі "Sportarena", передає УНН.

Нігерієць вважає “Динамо” та “Шахтар” кращими колективами за лідерів російського футболу.

“Думаю так. Звісно так! Це цікаве питання, тому що я грав проти всіх цих клубів (проти російських команд — ред.). “Зеніту” навіть забивав у виїзному матчі. Я можу сказати, що “Динамо” — точно сильніше “Зеніту”, — зізнався Беніте.

На думку гравця в цілому українська першість слабша за російську, але “Динамо” і “Шахтарю” не було б рівних в РФПЛ.

“Якщо чесно, зрозуміло, що чемпіонат Росії сильніший, через те, що там багато клубів однакового рівня. В Україні є два сильних клуби, про які всі говорять. Але вони сильніші кращих російських команд. Я пішов в „Динамо“, щоб рости тут. У Росії мене вважали молодим гравцем, який, нібито, не міг грати постійно через відсутність досвіду. Але футбол — це не лише досвід. Це молодість, швидкість, техніка. Ти повинен використовувати в повній мірі якості футболіста, якими він володіє. У „Динамо“, сподіваюся, тут мені довірятимуть”, — додав футболіст.

Додамо, що з російських та українських клубів наразі не вилетів тільки донецький “Шахтар”, який виступає в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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