Лечили младенцев "на бумаге" - экс-директор получила подозрение за схему на 1,5 млн грн в перинатальном центре
Киев • УНН
Должностное лицо подозревается в том, что вносила фейковые данные о тяжелых случаях неонатальной помощи для выплат от НСЗУ. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
В Ивано-Франковской области разоблачили схему присвоения 1,5 млн грн в перинатальном центре под видом помощи младенцам, экс-директору сообщили о подозрении, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
"На Прикарпатье разоблачена схема присвоения бюджетных средств в перинатальном центре. Более 1,5 млн грн заведение получило от Национальной службы здоровья Украины за медицинские услуги, которые фактически не предоставлялись. По данным следствия, бывшая директор (2022-2025 годы) вносила в электронную систему ложные сведения о "тяжелых неонатальных случаях" - преждевременных родах и патологиях новорожденных", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Именно эти услуги являются одними из самых дорогих в программе медицинских гарантий.
"С марта 2023 по январь 2024 года "на бумаге" пролечили 48 младенцев, хотя ни один случай не соответствовал требованиям медицинских гарантий. На основании фиктивных данных в НСЗУ подавались отчеты, которые государство оплачивало", - указано в сообщении.
Прокуроры Окружной прокуратуры Ивано-Франковска сообщили экс-руководителю о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Также заявили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 1,5 млн грн. Суд удовлетворил его частично, уменьшив размер залога - до 600 тыс. грн.
Сейчас подозреваемая работает в другом коммунальном медучреждении. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
