Лікували немовлят "на папері" - ексдиректорка отримала підозру за схему на 1,5 млн грн у перинатальному центрі

Ексклюзив
13:21 • 2344 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 11500 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 14279 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 25949 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
08:55 • 17153 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 24036 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 43864 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 47324 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43632 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36400 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності27 березня, 04:23 • 22952 перегляди
Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ27 березня, 05:15 • 10395 перегляди
Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу27 березня, 05:44 • 5990 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 19885 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 10166 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 11510 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 25954 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 71747 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 82686 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 56422 перегляди
Лікували немовлят "на папері" - ексдиректорка отримала підозру за схему на 1,5 млн грн у перинатальному центрі

Київ • УНН

 • 2136 перегляди

Посадовиця підозрюється у тому, що вносила фейкові дані про важкі випадки неонатальної допомоги для виплат від НСЗУ. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.

Лікували немовлят "на папері" - ексдиректорка отримала підозру за схему на 1,5 млн грн у перинатальному центрі

В Івано-Франківській області викрили схему привласнення 1,5 млн грн у перинатальному центрі під виглядом допомоги немовлятам, ексдиректорці повідомили про підозру, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"На Прикарпатті викрито схему привласнення бюджетних коштів у перинатальному центрі. Понад 1,5 млн грн заклад отримав від Національної служби здоровʼя України за медичні послуги, які фактично не надавалися. За даними слідства, колишня директорка (2022-2025 роки) вносила до електронної системи неправдиві відомості про "важкі неонатальні випадки" - передчасні пологи та патології новонароджених", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Саме ці послуги є одними з найдорожчих у програмі медичних гарантій.

"З березня 2023 по січень 2024 року "на папері" пролікували 48 немовлят, хоча жоден випадок не відповідав вимогам медичних гарантій. На підставі фіктивних даних до НСЗУ подавалися звіти, які держава оплачувала", - вказано у повідомленні.

Прокурори Окружної прокуратури Івано-Франківська повідомили екскерівниці про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Також заявили  клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 1,5 млн грн. Суд задовольнив його частково, зменшивши розмір застави  - до 600 тис. грн.

Наразі підозрювана працює в іншому комунальному медзакладі. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Масштабні обшуки проводять у медзакладах по всій Україні - поліція20.03.26, 08:46 • 6872 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКримінал
Державний бюджет
Івано-Франківськ