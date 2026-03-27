Лікували немовлят "на папері" - ексдиректорка отримала підозру за схему на 1,5 млн грн у перинатальному центрі
Київ • УНН
Посадовиця підозрюється у тому, що вносила фейкові дані про важкі випадки неонатальної допомоги для виплат від НСЗУ. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі.
В Івано-Франківській області викрили схему привласнення 1,5 млн грн у перинатальному центрі під виглядом допомоги немовлятам, ексдиректорці повідомили про підозру, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
"На Прикарпатті викрито схему привласнення бюджетних коштів у перинатальному центрі. Понад 1,5 млн грн заклад отримав від Національної служби здоровʼя України за медичні послуги, які фактично не надавалися. За даними слідства, колишня директорка (2022-2025 роки) вносила до електронної системи неправдиві відомості про "важкі неонатальні випадки" - передчасні пологи та патології новонароджених", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Саме ці послуги є одними з найдорожчих у програмі медичних гарантій.
"З березня 2023 по січень 2024 року "на папері" пролікували 48 немовлят, хоча жоден випадок не відповідав вимогам медичних гарантій. На підставі фіктивних даних до НСЗУ подавалися звіти, які держава оплачувала", - вказано у повідомленні.
Прокурори Окружної прокуратури Івано-Франківська повідомили екскерівниці про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Також заявили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 1,5 млн грн. Суд задовольнив його частково, зменшивши розмір застави - до 600 тис. грн.
Наразі підозрювана працює в іншому комунальному медзакладі. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі.
Масштабні обшуки проводять у медзакладах по всій Україні - поліція20.03.26, 08:46 • 6872 перегляди