Ле Пен набирает до 35,5% поддержки после решения суда относительно ее участия в выборах

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен укрепила свои позиции в рейтингах перед президентскими выборами во Франции после того, как суд разрешил ей баллотироваться. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Согласно опросу Elabe для BFM TV и La Tribune Dimanche, если бы первый тур президентских выборов состоялся в ближайшее воскресенье, Ле Пен получила бы от 34% до 35,5% голосов. Это на три процентных пункта больше, чем в мартовском опросе.

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Ближайшим соперником Ле Пен остается бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, которого в одном из сценариев поддержали 19% респондентов. По данным опроса, во втором туре Ле Пен опережает всех основных потенциальных соперников.

Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет плечом к плечу с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми сторонами, больше таковыми не является