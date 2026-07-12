Ле Пен набирает до 35,5% поддержки после решения суда относительно ее участия в выборах
Киев • УНН
Согласно опросу Elabe, Марин Ле Пен получила бы от 34% до 35,5% голосов в первом туре президентских выборов. Апелляционный суд Парижа сократил запрет на участие в выборах до 15 месяцев, срок которого уже истек.
Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен укрепила свои позиции в рейтингах перед президентскими выборами во Франции после того, как суд разрешил ей баллотироваться. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно опросу Elabe для BFM TV и La Tribune Dimanche, если бы первый тур президентских выборов состоялся в ближайшее воскресенье, Ле Пен получила бы от 34% до 35,5% голосов. Это на три процентных пункта больше, чем в мартовском опросе.
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Ближайшим соперником Ле Пен остается бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, которого в одном из сценариев поддержали 19% респондентов. По данным опроса, во втором туре Ле Пен опережает всех основных потенциальных соперников.
Суд разрешил Ле Пен снова баллотироваться
Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет плечом к плечу с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми сторонами, больше таковыми не является
На этой неделе Марин Ле Пен официально объявила об участии в президентских выборах после того, как апелляционный суд Парижа оставил в силе ее приговор по делу о хищении средств ЕС, но сократил запрет на участие в выборах с пяти лет до 15 месяцев, срок которого уже истек. В то же время политик обжалует приговор в высшем суде Франции.
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