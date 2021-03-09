Лазебная анонсировала рост средней пенсии до 7 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, по которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, однако, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза.
Цитата
"Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец-то появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", - сказала Марина Лазебная.
Добавим
Также она отметила, что ее ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере - 125 услуг можно будет получить онлайн.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет будут установлены с октября. Правда, ранее в Минсоцполитики заявляли, что такие доплаты людям 75+ будет предоставлено с июля.