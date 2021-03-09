Лазебна анонсувала зростання середньої пенсії до 7 тисяч гривень

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію. Міністр розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

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“Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат”, — сказала Марина Лазебна.

Додамо

Також вона зазначила, що її відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над запровадженням електронних сервісів у соціальній сфері — 125 послуг можна буде отримати онлайн.

Нагадаємо

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що постійні додаткові доплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років будуть встановлені з жовтня. Щоправда, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що такі доплати людям 75+ буде надано з липня