Лазебна анонсувала зростання середньої пенсії до 7 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що у підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію. Міністр розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.
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“Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат”, — сказала Марина Лазебна.
Додамо
Також вона зазначила, що її відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над запровадженням електронних сервісів у соціальній сфері — 125 послуг можна буде отримати онлайн.
Нагадаємо
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що постійні додаткові доплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років будуть встановлені з жовтня. Щоправда, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що такі доплати людям 75+ буде надано з липня