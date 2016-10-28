Латвийские актеры покажут в Украине постановку "Ежик в тумане"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня стартует всеукраинский тур латвийских актеров с постановкой "Ежик в тумане", передает корреспондент УНН.
"Ежик в тумане" - веселое музыкальное представление о настоящей дружбе по мотивам популярных рассказов и сказок известного писателя Сергея Козлова.
"Почти во всех рассказах есть только два персонажа - ежик и медведь, но мы взяли сразу трех персонажей - ежик, медведь и заяц, который затем играет и кота, и земной шар. В спектакле зрители увидят самих себя в определенных ситуациях", - сказал актер Мартиньш Вилсонс.
Режиссером спектакля является актер Мартиньш Вилсонс. И именно в этом проекте впервые вместе играют три известных латвийских актера - Арнис Лицитис, Иварс Калныньш и Мартиньш Вилсонс.
"В сказках все истина. Они иначе рассказывают нам то, что мы пытаемся понять. Эти сказки написаны с чувством, что жизнь быстро проходит, и есть вещи, которые мы должны взять с собой, улучшить эту жизнь", - рассказал режиссер и актер спектакля Мартиньш Вилсонс.
Тур латвийского театра состоится в семи городах Украины: Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве. В столице все желающие смогут насладиться спектаклем 5 ноября.