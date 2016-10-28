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Латвійські актори покажуть в Україні постановку "Їжачок в тумані"

Латвійські актори покажуть в Україні постановку "Їжачок в тумані"

Київ • УНН

 • 12657 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні стартує всеукраїнський тур латвійських акторів з постановкою "Їжачок в тумані", передає кореспондент УНН.

"Їжачок в тумані" - весела музична вистава про справжню дружбу за мотивами популярних оповідань і казок відомого письменника Сергія Козлова.

"Майже в усіх оповідях є лише два персонажі – їжачок та ведмідь, але ми узяли одразу трьох персонажів – їжачок, ведмідь і заєць, який потім грає і кота, і земну кулю. У виставі глядачі побачать самих себе у певних ситуаціях", - сказав актор Мартіньш Вілсонс.

Режисером вистави є актор Мартіньш Вілсонс. І саме в цьому проекті вперше разом грають три відомих латвійських актори - Арніс Ліцитіс, Іварс Калниньш і Мартіньш Вілсонс.

"У казках вся істина. Вони інакше розповідають нам те, що ми намагаємось зрозуміти. Ці казки написані з відчуттям, що життя швидко проходить, і є речі, які ми маємо узяти з собою, покращити це життя", - розповів режисер та актор вистави Мартіньш Вілсонс.

Тур латвійського театру відбудеться у семи містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаїв, Одеса, Херсон та Київ. В столиці усі охочі зможуть насолодитись виставою 5 листопада.

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