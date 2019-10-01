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Латвия и Литва частично бойкотируют сессию ПАСЕ

Киев • УНН

 • 12097 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением делегации России присоединились Латвия и Литва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Латвия и Литва частично бойкотируют сессию ПАСЕ

"Делегации Латвии и Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) частично бойкотировать осеннюю сессию ассамблеи из солидарности с Украиной. Об этом в понедельник, 30 сентября, в день открытия сессии заявила руководительница делегации Латвии Инес Либина-Эгнер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом члены делегации страны продолжат работать в политических группах и комитетах.

Между тем в Страсбург на сессию ПАСЕ приехали только двое из четырех членов делегации Литвы. Двое других представителей страны таким образом выражают свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

Напомним, делегация Грузии не будет принимать участия в открытии сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной.

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