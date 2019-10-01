Латвія та Литва частково бойкотують сесію ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На знак солідарності з Україною до часткового бойкоту осінньої сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням делегації Росії приєдналися Латвія та Литва. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Делегації Латвії та Литви в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) частково бойкотуватимуть осінню сесію асамблеї із солідарності з Україною. Про це в понеділок, 30 вересня, в день відкриття сесії заявила очільниця делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при цьому члени делегації країни продовжать працювати в політичних групах та комітетах.
Тим часом до Страсбурга на сесію ПАРЄ приїхали лише двоє з чотирьох членів делегації Литви. Двоє інших представників країни таким чином висловлюють свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.
Нагадаємо, делегація Грузії не прийматиме участі у відкритті сесії ПАРЄ на знак солідарності з Україною.