Служба государственной охраны Латвии (СГД) отреагировала на информацию о возможном участии граждан Латвии в детском лагере «Артек», расположенном на оккупированной Россией территории Крыма. Пока неизвестно, участвовали ли латвийские дети в этом лагере. Об этом пишет портал латвийского радио LSM.lv, передает УНН.

Детали

Кремлевские пропагандистские СМИ сообщают, что в лагерь «Артек» прибыли дети из 60 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. «Артек» имеет долгую историю с советских времен, когда он был престижным пионерским лагерем, открытым в 1925 году в городе Гурзуф на берегу Черного моря.

Латвия следит за ситуацией, но пока не может подтвердить участие латвийских детей в лагере. Министерство иностранных дел (МИД) Латвии также сообщило, что не получало информации о том, что какой-либо ребенок из Латвии поехал в «Артек».

Дополнение

МИД напоминает, что Латвия не признает аннексию Крыма Россией и призывает не ездить на оккупированные территории Украины, включая Крым. Незаконное пересечение украинской границы может привести к юридической ответственности.

Рута Силиня, представитель Офиса омбудсмена, отметила, что государство призвало не посещать эти места, но окончательное решение остается за родителями.

«Родители могут делать все, что им не запрещает закон. Сейчас нет законов, которые бы запрещали им или их детям выезжать на эти территории», - сказала Силиня.

Янис Сартс, директор Центра передового опыта по стратегическим коммуникациям НАТО «Stratcom», подчеркнул, что важно проверять правдивость информации, поскольку Кремль стремится привлечь молодежь из Латвии для участия в своих национально-патриотических мероприятиях. Он также отметил, что участие в таких лагерях может привести к индоктринации молодежи.

ВДД предупреждает о высоких рисках вербовки и разведки во время посещения России и ее оккупированных территорий. Российские и белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными в своей деятельности, пытаясь получить разведывательную информацию о членах НАТО и ЕС, включая Латвию.

Латвийские государственные учреждения имеют ограниченные возможности для помощи своим гражданам, оказавшимся в трудном положении в России или на подконтрольных ей территориях. Россия длительное время разрабатывает меры воздействия на молодых россиян, проживающих за рубежом, используя дезинформацию и пропаганду, чтобы сформировать будущих промоутеров российских интересов в других странах.

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