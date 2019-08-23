"Лацио" заинтересовался футболистом сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По информации издания La Gazetta dello Sport, нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов римского "Лацио", сообщает УНН.
Итальянский клуб, который выступит в групповой стадии Лиги Европы, находится в поисках дублера для Иммобиле. Римляне рассматривают кандидатуру габаритного украинском, который может вписаться в итальянскую Серию А.
Приоритетным вариантом для "орлов" является форвард "вспышка" Андреа Петанья, однако римлянам для его оформления необходимо приблизительная сумма в 20 млн. Евро. Третьим кандидатом стал Фелипе Авенатти с "Стандарта".
Заметим, что 23-летний Яремчук результативно начал нынешний сезон, забив в 7 матчах 6 голов и отдав 2 ассиста.