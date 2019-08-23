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"Лаціо" зацікавився футболістом збірної України

"Лаціо" зацікавився футболістом збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За інформацією видання La Gazetta dello Sport, нападник "Гента" і збірної України Роман Яремчук потрапив в сферу інтересів римського "Лаціо", повідомляє УНН.

Італійський клуб, який виступить у груповій стадії Ліги Європи, знаходиться в пошуках дублера для Чіро Іммобіле. Римляни розглядають кандидатуру габаритного українця, який може вписатися в італійську Серію А.

Пріоритетним варіантом для "орлів" є форвард "СПАЛа" Андреа Петанья, однак римлянам для його оформлення необхідна приблизна сума в 20 млн. євро. Третім кандидатом став Феліпе Авенатті із "Стандарту".

Зауважимо, що 23-річний Яремчук результативно почав нинішній сезон, забивши в 7 матчах 6 голів і віддавши 2 асисти.

Українські Національні Новини

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