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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 21465 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115999 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119647 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122136 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121426 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152671 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117167 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141223 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145140 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Лацио" праздновал разгромный выигрыш в римском дерби

"Лацио" праздновал разгромный выигрыш в римском дерби

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Во встрече 26 тура итальянской Серии А произошло римское дерби — на “Олимпико” “Лацио” противостояло “Роме”, передает корреспондент УНН.

На 12 минуте быстрый выпад “орлов” завершился голом Фелипе Кайседо в пустые ворота Ольсена. На следующее взятие ворот зрителям пришлось ждать час. За подножку Фасио был назначен 11-метровый удар. Иммобиле пробил под руками Ольсена. Точку в игре поставил Данило Катальди — 3:0.

Заметим, что “Лацио” набрало 41 пункт и занимает пока 6-ю строчку уступая “Роме” 3-мя баллами, которая идет 5-й.

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