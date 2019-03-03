"Лацио" праздновал разгромный выигрыш в римском дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Во встрече 26 тура итальянской Серии А произошло римское дерби — на “Олимпико” “Лацио” противостояло “Роме”, передает корреспондент УНН.
На 12 минуте быстрый выпад “орлов” завершился голом Фелипе Кайседо в пустые ворота Ольсена. На следующее взятие ворот зрителям пришлось ждать час. За подножку Фасио был назначен 11-метровый удар. Иммобиле пробил под руками Ольсена. Точку в игре поставил Данило Катальди — 3:0.
Заметим, что “Лацио” набрало 41 пункт и занимает пока 6-ю строчку уступая “Роме” 3-мя баллами, которая идет 5-й.