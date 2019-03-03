"Лаціо" святкувало розгромний виграш у римському дербі

На 12 хвилині швидкий випад “орлів” завершився голом Феліпе Кайседо у порожні ворота Ольсена. Наступного взяття воріт глядачам довелося чекати годину. За підніжку Фасіо був призначений 11-метровий удар. Чіро Іммобіле пробив під руками Ольсена. Крапку у грі поставив Даніло Катальді — 3:0.

Зауважимо, що “Лаціо” набрало 41 пункт і займає поки 6-й рядок поступаючись “Ромі” 3-ма балами, яка йде 5-ю.