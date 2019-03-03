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"Лаціо" святкувало розгромний виграш у римському дербі

"Лаціо" святкувало розгромний виграш у римському дербі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У зустрічі 26 туру італійської Серії А відбулося римське дербі — на “Олімпіко” “Лаціо” протистояло “Ромі”, передає кореспондент УНН.

На 12 хвилині швидкий випад “орлів” завершився голом Феліпе Кайседо у порожні ворота Ольсена. Наступного взяття воріт глядачам довелося чекати годину. За підніжку Фасіо був призначений 11-метровий удар. Чіро Іммобіле пробив під руками Ольсена. Крапку у грі поставив Даніло Катальді — 3:0.

Зауважимо, що “Лаціо” набрало 41 пункт і займає поки 6-й рядок поступаючись “Ромі” 3-ма балами, яка йде 5-ю.

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