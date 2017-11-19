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"Лацио" уступил "Роме" в римском дерби

"Лацио" уступил "Роме" в римском дерби

Киев  •  УНН

 • 17131 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В домашнем поединке “Рома” обыграла “Лацио” в 13 туре Серии А в рамках римского дерби, сообщает корреспондент УНН.

Лучшему бомбардиру итальянского первенства Иммобиле удалось забить уже в стартовой 10-минутке. Однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда нападающего “орлов”. В общем больше борьбы в первые 45 минут проходило в центре поля. Голевые моменты дважды создал Джеко — Стракоша отличился сейвом, а в другой раз мяч прошел у стойки.

Цифры на табло изменил Диего Перотти на 49 минуте, забив с пенальти, который привез в свои ворота Бастос. Через четыре минуты Раджа Найнгголан увеличил разницу ударом в нижний дальний угол Стракоша. “Лацио” удалось отквитать гол на 72 минуте. 11-метровый был назначен за игру рукой Маноласа, а реализацией успешно занялся Иммобиле — 2: 1.

Примечательно, что в истории официальных баталий римского дерби, которое берет начало с 1929 года, “Рома” лидирует с 64 положительными результатами. “Лацио” выиграли 45 раз, 60 ничьих.

Стоит отметить, что “Рома” одержала пятую победу подряд в первенстве страны и прервала шестиматчевую победную серию “Лацио”. В турнирной таблице “Рома” занимает третье место, набрав 30 очков, “Лацио” с 28 очками идет пятым.

Добавим также, в следующем туре “Рома” в гостях сыграет с “Дженоа”, “Лацио” будет принимать “Фиорентину”.

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