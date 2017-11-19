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"Лаціо" поступився "Ромі" в римському дербі

"Лаціо" поступився "Ромі" в римському дербі

Київ • УНН

 • 17136 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В домашньому поєдинку “Рома” обіграла “Лаціо” в 13 турі Серії А в рамках римського дербі, повідомляє кореспондент УНН.

Найкращому бомбардирові італійської першості Іммобіле вдалося забити вже в стартовій 10-хвилинці. Однак арбітри відмінили взяття воріт через офсайд нападника “орлів”. Загалом більше боротьби в перші 45 хвилин проходило в центрі поля. Гольові моменти двічі створив Джеко — Стракоша відзначився сейвом, а іншого разу м’яч пройшов біля стійки.

Цифри на табло змінив Дієго Перотті на 49 хвилині, забивши з пенальті, яке привіз у власні ворота Бастос. Через чотири хвилини Раджа Найнгголан збільшив різницю ударом в нижній дальній кут Стракоши. “Лаціо” вдалося відквитати гол на 72 хвилині. 11-метровий був призначений за гру рукою Маноласа, а реалізацією успішно зайнявся Іммобіле — 2:1.

Примітно, що в історії офіційних баталій римського дербі, яке бере початок з 1929 року, “Рома” лідирує з 64 позитивними результатами. “Лаціо” виграли 45 разів при 60 нічиїх.

Варто відзначити, що “Рома” здобула п’яту перемогу поспіль у першості країни і перервала шестиматчеву переможну серію “Лаціо”. У турнірній таблиці “Рома” посідає третє місце, набравши 30 очок, “Лаціо” з 28 очками йде п’ятим.

Додамо також, у наступному турі “Рома” в гостях зіграє з “Дженоа”, “Лаціо” прийматиме “Фіорентину”.

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