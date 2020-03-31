Land Rover, часы и произведения искусства: что задекларировал новый министр здравоохранения

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64092 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88974 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86980 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104105 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87352 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102879 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105919 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

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Land Rover, часы и произведения искусства: что задекларировал новый министр здравоохранения

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Новый министр здравоохранения Максим Степанов владеет автомобилем класса "люкс", дорогими часами и произведениями искусства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные его декларации, поданной после увольнения с должности председателя Одесской ОГА.

Так, согласно декларации, у Степанова есть жена и сын. Жена владеет квартирой в Киеве площадью более 340 квадратных метров. У семьи четыре автомобиля, один принадлежит самому Степанову - Land Rover стоимостью 2,7 млн грн, два принадлежат жене, в частности, Lexus стоимостью более 3 млн грн.

Кроме того, Степанов обладает драгоценными часами, в частности, марки Rolex, произведениями искусства. Также в декларации указана собственность жены - часы, шубы, ювелирные изделия и одежда.

Новоназначенный министр владеет корпоративными правами в нескольких обществах, в частности, ООО "Республиканский правовой союз".

Относительно заработной платы, то в Одесской ОГА Степанов заработал чуть больше 87 тыс. грн. Также он получает проценты от вкладов в банке, в частности, в одном из банков его проценты составляют 2,8 млн грн.

Наличными семья имеет 11 тыс. евро и 34,5 тыс. долларов. На банковском счету Степанова более 19 млн грн, 12 тыс. долларов. На счетах жены более 6 млн грн.

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

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