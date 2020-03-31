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Land Rover, годинники та твори мистецтва: що задекларував новий міністр охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Новий міністр охорони здоров’я Максим Степанов володіє автомобілем класу “люкс”, дорогими годинниками та творами мистецтва. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані його декларації, поданої після звільнення з посади голови Одеської ОДА.

Так, відповідно до декларації, Степанов має дружину та сина. Дружина володіє квартирою у Києві площею понад 340 квадратних метрів. У родини чотири автомобілі, один належить самому Степанову — Land Rover вартістю у 2,7 млн грн, два належать дружині, зокрема, Lexus вартістю понад 3 млн грн.

Окрім того, Степанов володіє дорогоцінними годинниками, зокрема, марки Rolex, творами мистецтва. Також в декларації вказана власність дружини — годинники, шуби, ювелірні вироби та одяг.

Новопризначений міністр володіє корпоративними правами у кількох товариствах, зокрема, у ТОВ “Республіканський правовий союз”.

Стосовно заробітної плати, то в Одеській ОДА Степанов заробив трохи більше 87 тис. грн. Також він отримує проценти від вкладів у банку, зокрема, в одному з банків його проценти становлять 2,8 млн грн.

Готівкою родина має 11 тис. євро та 34,5 тис. доларів. На банківському рахунку Степанова понад 19 млн грн, 12 тис. доларів. На рахунках дружини понад 6 млн грн.

Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3284 про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я України.

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