Л.Месси: 500 голов за "Барселону"

Среди глав аргентинского бомбардира 343 пришлось на чемпионат Испании, 94 в Лиге чемпионов, 43 в рамках Кубка Испании, 12 в Суперкубке Испании, а также 5 был забит на чемпионатах мира и 3 в Суперкубке УЕФА.

Напомним, что дубль Л.Месси позволил каталонцам вырвать победу в поединке "Эль Классико".