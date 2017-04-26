Л.Месси: 500 голов за "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нападающий Лионель Месси в матче с "Реалом" отметился дублем, оформив уникальное достижение в виде 500-и голов в составе "Барселоны", сообщает УНН.
Среди глав аргентинского бомбардира 343 пришлось на чемпионат Испании, 94 в Лиге чемпионов, 43 в рамках Кубка Испании, 12 в Суперкубке Испании, а также 5 был забит на чемпионатах мира и 3 в Суперкубке УЕФА.
Напомним, что дубль Л.Месси позволил каталонцам вырвать победу в поединке "Эль Классико".