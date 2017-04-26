Л.Мессі: 500 голів за "Барселону"

Серед голів аргентинського бомбардира 343 прийшлося на чемпіонат Іспанії, 94 у Лізі чемпіонів, 43 в рамках Кубка Іспанії, 12 у Суперкубках Іспанії, а також 5 було забито на чемпіонатах світу і 3 у Суперкубках УЄФА.

Нагадаємо, що дубль Л.Мессі дозволив каталонцям вирвати перемогу в поєдинку “Ель Класіко”.