Л.Мессі: 500 голів за "Барселону"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нападник Ліонель Мессі в матчі з “Реалом” відзначився дублем, оформивши унікальне досягнення у вигляді 500-та голів у складі “Барселони”, повідомляє УНН.
Серед голів аргентинського бомбардира 343 прийшлося на чемпіонат Іспанії, 94 у Лізі чемпіонів, 43 в рамках Кубка Іспанії, 12 у Суперкубках Іспанії, а також 5 було забито на чемпіонатах світу і 3 у Суперкубках УЄФА.
Нагадаємо, що дубль Л.Мессі дозволив каталонцям вирвати перемогу в поєдинку “Ель Класіко”.