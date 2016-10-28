Л.Гриневич: для улучшения квалификации учителей необходимо увеличить конкуренцию институтов последипломного образования

"Система повышения квалификации базируется на институтах последипломного образования учителей. Каждый учитель раз в 5 лет обязан пройти курсы повышения квалификации. К сожалению, из-за того, что эти институты не имели достаточной конкуренции - они не имели никакой мотивации, особенно поднимать качество этого повышения квалификации. Поэтому закон об образовании, который сейчас в парламенте ждет второго чтения, предполагает множественность форм выбора повышения квалификации. Закон будет предусматривать то, что учитель сможет выбрать, где он будет повышать квалификацию. Он должен набрать 150 часов. Учитель сможет прийти и прослушать несколько часов вашего курса, потом пойти еще в какую-то организацию, которая специализируется, например, на образовании детей с особыми потребностями, для того, чтобы уметь работать, когда в классе есть такой ребенок. Потом еще сможет куда-то уйти. И тогда институт последипломного образования составляет все повышение квалификации как отдельные модули. Мы вполне сознательно хотим увеличить конкуренцию, чтобы в этом поле росло качество повышения квалификации учителей", - сказала она.

Также Л.Гриневич отметила, что без внесения этих изменений в школе, другие изменения в системе образования не будут заметны.

"Если мы в школе, через которую в обязательном порядке проходят все наши дети, не сделаем изменений - то другие изменения будут косметическими", - сказала она.