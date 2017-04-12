Л.Енрике назвал нынешнее положение "Барселоны" хуже поражения с "ПСЖ"

"Не имеет значения, насколько справедлив результат, в первом тайме мы выглядели катастрофически беспомощно. Все это было похоже на третий тайм матча "ПСЖ" - "Барселона". Это очень серьезно и грустно. Мы повторили свой кошмар. Сейчас хуже, чем было в Париже. Мы должны проанализировать, почему команда играла так плохо. Этот матч стоил мне больше, чем игра с "Пари Сен-Жермен", - заметил наставник каталонцев.

Кроме того, специалист добавил: "Мы должны действовать с другой интенсивностью, намного лучше, и с таким соперником, как" Ювентус ", такое может случиться. Теперь нам нужно подумать о том, что мы сделали на плохом уровне, и обо всем остальном ".

Напомним, что каталонцы в предыдущем раунде плей-офф Лиги чемпионов также потерпели разгромное поражение в гостях от "ПСЖ", но на "Камп Ноу" сумели завоевать путевку в следующий круг, обыграв парижан 6: 1.