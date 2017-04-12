Л.Енріке назвав нинішнє становище "Барселони" гіршим від поразки з "ПСЖ"

ukru
27 березня, 18:53 • 70460 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 92473 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 113973 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122620 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 172580 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121720 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110158 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134009 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121269 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123387 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.2 м/с
87 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 47058 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 34395 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 53419 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 48229 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 36491 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 70460 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128087 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 172580 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199434 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85484 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116164 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142305 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131965 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162492 перегляди
Актуальне
Л.Енріке назвав нинішнє становище "Барселони" гіршим від поразки з "ПСЖ"

Л.Енріке назвав нинішнє становище "Барселони" гіршим від поразки з "ПСЖ"

Київ • УНН

 • 15647 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Головний тренер “Барселони” Луїс Енріке прокоментував гостьову поразку від “Ювентуса” (0:3) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на іспанську сайт Marca.

“Не має значення, наскільки справедливий результат, в першому таймі ми виглядали катастрофічно безпорадно. Все це було схоже на третій тайм матчу “ПСЖ” — “Барселона”. Це дуже серйозно і сумно. Ми повторили свій кошмар. Зараз гірше, ніж було в Парижі. Ми повинні проаналізувати, чому команда грала так погано. Цей матч вартував мені більше, ніж гра з “Парі Сен-Жермен,” — зауважив наставник каталонців.

Окрім того, фахівець додав: “ми повинні діяти з іншою інтенсивністю, набагато краще, і з таким суперником, як “Ювентус”, таке може трапитися. Тепер нам потрібно подумати про те, що ми зробили на поганому рівні, і про все інше”.

Нагадаємо, що каталонці в попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів також зазнали розгромної поразки в гостях від “ПСЖ”, але на “Камп Ноу” зуміли вибороти путівку до наступного кола, обігравши парижан 6:1.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.28
Bitcoin
$87,301.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,114.85
Ethereum
$2,010.73