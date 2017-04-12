Л.Енріке назвав нинішнє становище "Барселони" гіршим від поразки з "ПСЖ"

“Не має значення, наскільки справедливий результат, в першому таймі ми виглядали катастрофічно безпорадно. Все це було схоже на третій тайм матчу “ПСЖ” — “Барселона”. Це дуже серйозно і сумно. Ми повторили свій кошмар. Зараз гірше, ніж було в Парижі. Ми повинні проаналізувати, чому команда грала так погано. Цей матч вартував мені більше, ніж гра з “Парі Сен-Жермен,” — зауважив наставник каталонців.

Окрім того, фахівець додав: “ми повинні діяти з іншою інтенсивністю, набагато краще, і з таким суперником, як “Ювентус”, таке може трапитися. Тепер нам потрібно подумати про те, що ми зробили на поганому рівні, і про все інше”.

Нагадаємо, що каталонці в попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів також зазнали розгромної поразки в гостях від “ПСЖ”, але на “Камп Ноу” зуміли вибороти путівку до наступного кола, обігравши парижан 6:1.