Билет на поезд "Четыре столицы" подешевеет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В составе поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев - Рига со 2 марта будут курсировать два плацкартные вагоны, стоимость проезда в которых будет значительно ниже, чем в купейных вагонах. Всего в составе поезда будет 5 купейных вагонов, 2 плацкартных и один СВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья по состоянию на 28 февраля 2019 года на поезд № 31 составляет:
- в направлении Киев - Рига - 1415,55 грн;
- Киев - Вильнюс - 1065,50 грн;
- Киев - Минск - 805,20 грн.
Для сравнения: стоимость проезда в купейном вагоне в сообщении "Киев – Рига" составляет 2164 грн, а в вагоне СВ - 4283 грн.
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в международном сообщении со странами СНГ и Балтии устанавливаются на основании Соглашения о Межгосударственном пассажирском тарифом. Согласно указанной сделки стоимость (тарифы) на перевозки пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории. Стоимость проезда составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитываются в швейцарских франках по курсу, установленному на день оформления проездного документа.
Напомним, что поезд №31/32 начал курсировать с 28 сентября 2018 года. С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте АО "Укрзализныця", а билеты приобрести с помощью онлайн-системы.