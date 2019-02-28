Квиток на поїзд "Чотири столиці" подешевшає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У складі поїзда "Чотири столиці" № 31/32 Київ — Рига з 2 березня курсуватимуть два плацкартні вагони, вартість проїзду в яких буде значно нижчою, ніж у купейних вагонах. Загалом у складі поїзда буде 5 купейних вагонів, 2 плацкартні та один СВ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Вартість квитка в плацкартному вагоні з урахуванням комплекту постільної білизни станом на 28 лютого 2019 року на поїзд № 31 становить:
- у сполученні Київ — Рига — 1415,55 грн;
- Київ — Вільнюс — 1065,50 грн;
- Київ — Мінськ — 805,20 грн.
Для порівняння: вартість проїзду в купейному вагоні в сполученні Київ — Рига становить 2164 грн, а у вагоні СВ — 4283 грн.
Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у міжнародному сполученні з державами СНД та Балтії встановлюються на підставі Угоди про Міждержавний пасажирський тариф. Відповідно до зазначеної угоди вартість (тарифи) на перевезення пасажирів встановлює кожна з держав по своїй території. Вартість проїзду складає суму вартості проїзду по території кожної країни та розраховуються у швейцарських франках по курсу, встановленому на день оформлення проїзного документа.
Нагадаємо, що поїзд №31/32 почав курсувати з 28 вересня 2018 року. З розкладом поїзда можна ознайомитися на сайті АТ "Укрзалізниця", а квитки придбати за допомогою онлайн-системи.