Цветы для легендарного аромата: компания Chanel приобрела дополнительные гектары земли под цветочные поля

Парфюм со столетней историей

Многогранный, пьянящий, чарующий с первой ноты... Все это как нельзя лучше характеризует легендарный аромат, завоевавший сердца миллионов женщин и отметивший в мае 2021-го свой столетний юбилей. Как утверждает Оливье Польж, главный парфюмер Дома “Шанель”, любая парфюмированная вода обладает своими неповторимыми нотами, по которым ее можно узнать среди других ароматов. Для Chanel No.5 это:



грасский жасмин;



прованская майская роза;



ирис;



иланг-иланг.



Именно такое сочетание, дополненное мягким обволакивающим шлейфом реюньонской ванили, бурбонского ветивера, амбры и сандала, покорило мадмуазель Коко. Так родился революционный парфюм, ставший символом уверенной и самодостаточной женщины.

Не изменяя традициям

Сегодня духи, лаконичный флакон которых украшает любой сайт парфюмерии, считаются вечной классикой, не выходящей из моды. А начиналась история аромата в 1921 году. Французский парфюмер Эрнест Бо предложил Габриэль Шанель серию образцов духов Rallet № 1, созданных из натуральных компонентов и синтетических альдегидов.

Для формулы аромата под номером пять, который и выбрала Коко, использовались цветы юго-востока Франции: жасмин и столистная роза сентифолия. С 1980-х годов и по сегодняшний день для Дома “Шанель” эти растения выращивает на своих полях семья Мюль. Практика показала, что розы и жасмин из Марокко, Болгарии и Египта не вписываются в композицию.

Оказалось, цветы изменяют запах в зависимости от погодных условий и климата. Следовательно, обретают иные нотки, и получается совсем другой парфюм. Желание сохранить уникальность формулы и аутентичность аромата подтолкнуло компанию “Шанель” увеличить угодья во Франции и приобрести помимо имеющихся 20 гектаров полей еще десять. Весь урожай жасмина и розы будет использоваться исключительно для производства культовых духов.

Роскошный аромат для самодостаточных женщин

5 мая 2021 года знаменитый парфюм отметил свое столетие. Как утверждала в далеком 1921 году мадемуазель Шанель, счастливое сочетание пятерок (5-й номер флакона, 5-е число и 5-й месяц) обречено на успех. Бунтарка Габриэль лично позировала модному французскому фотографу Франсуа Коллару в номере отеля “Ритц” для рекламного буклета своего детища, став первым амбассадором “Шанель”.

В последствии лицом аромата в разные годы были Мэрилин Монро, Эли Макгроу, Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман и другие признанные иконы стиля. С 2020 года миссию представлять именитый парфюм люксовый бренд возложил на сорокапятилетнюю французскую кинодиву Марион Котийяр. По мнению компании, актриса олицетворяет женщину, умеющую радоваться, свободно выражать свои чувства и “носить” аромат № 5.

Сегодня, согласно статистике, каждые 30 секунд в мире покупается один флакон духов с простой белой этикеткой и надписью Chanel No.5. Что ж, здесь как нельзя кстати вспомнить любимые слова непревзойденной Коко о том, что мода преходяща, а стиль вечен!