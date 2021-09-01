Квіти для легендарного аромату: компанія Chanel придбала додаткові гектари землі під квіткові поля

Парфуми зі столітньою історією

Багатогранний, п'янкий, чарівний з першої ноти... Все це якнайкраще характеризує легендарний аромат, який завоював серця мільйонів жінок і відзначив у травні 2021-го свій столітній ювілей. Як стверджує Олів'є Польж, головний парфумер Дому "Шанель", будь-яка парфумована вода має свої неповторні ноти, за якими її можна впізнати серед інших ароматів. Для Chanel No.5 це:



граський жасмин;



прованська травнева троянда;



ірис;



іланг-іланг.



Саме таке поєднання, доповнене м'яким огортаючим шлейфом реюньйонської ванілі, бурбонського ветивера, амбри і сандала, підкорило мадмуазель Коко. Так народився революційний парфум, який став символом впевненої і самодостатньої жінки.

Не зраджуючи традиціям

Сьогодні парфуми, лаконічний флакон яких прикрашає будь-який сайт парфумерії, вважаються вічною класикою, що не виходить з моди. А починалася історія аромату в 1921 році. Французький парфумер Ернест Бо запропонував Габріель Шанель серію зразків парфумів Rallet № 1, створених з натуральних компонентів і синтетичних альдегідів.

Для формули аромату під номером п'ять, який і вибрала Коко, використовувалися квіти південного сходу Франції: жасмин і столиста троянда сентіфолія. З 1980-х років і по сьогоднішній день для Дому "Шанель" ці рослини вирощує на своїх полях сім'я Мюль. Практика показала, що троянди і жасмин з Марокко, Болгарії і Єгипту не вписуються в композицію.

Виявилося, квіти змінюють аромат залежно від погодних умов і клімату. Отже, набувають інших ноток, і виходить зовсім інший парфум. Бажання зберегти унікальність формули і автентичність аромату підштовхнуло компанію "Шанель" збільшити угіддя у Франції і придбати крім наявних 20 гектарів полів ще десять. Весь урожай жасмину і троянди буде використовуватися виключно для виробництва культових парфумів.

Розкішний аромат для самодостатніх жінок

5 травня 2021 року знаменитий парфум відзначив своє сторіччя. Як стверджувала в далекому 1921 році мадемуазель Шанель, щасливе поєднання п'ятірок (5-й номер флакона, 5-е число і 5-й місяць) приречене на успіх. Бунтарка Габріель особисто позувала модному французькому фотографу Франсуа Коллару в номері готелю "Рітц" для рекламного буклета свого дітища, ставши першим амбасадором "Шанель".

Надалі обличчям аромату в різні роки були Мерилін Монро, Елі Макгроу, Катрін Деньов, Кароль Буке, Ніколь Кідман й інші визнані ікони стилю. З 2020 року місію представляти іменитий парфум люксовий бренд поклав на сорокап'ятирічну французьку кінодіву Маріон Котіяр. На думку компанії, актриса уособлює жінку, яка вміє радіти, вільно висловлювати свої почуття і "носити" аромат № 5.

Сьогодні, згідно зі статистикою, кожні 30 секунд у світі купується один флакон парфумів з простою білою етикеткою і написом Chanel No.5. Що ж, тут як не можна до речі згадати улюблені слова неперевершеної Коко про те, що мода минає, а стиль вічний!