Квентин Тарантино впервые станет отцом

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 1740 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46596 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121452 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125475 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150972 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Квентин Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Киев  •  УНН

 • 22953 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал People.

"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка", - говорится в заявлении пары. Каких-либо других подробностей издание не приводит.

Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик в 2018 году. Брак с Пик стал первым для 56-летнего режиссера, который ранее утверждал, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кинематографа.

Напомним, Тарантино уйдет из кино.

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