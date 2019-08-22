Квентин Тарантино впервые станет отцом

"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка", - говорится в заявлении пары. Каких-либо других подробностей издание не приводит.

Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик в 2018 году. Брак с Пик стал первым для 56-летнего режиссера, который ранее утверждал, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кинематографа.

Напомним, Тарантино уйдет из кино.