Квентін Тарантіно вперше стане батьком
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американський режисер Квентін Тарантіно і його дружина Даніела Пік вперше стануть батьками. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал People.
"Даніела і Квентін Тарантіно дуже раді повідомити про те, що вони очікують дитини", - йдеться в заяві пари. Будь-яких інших подробиць видання не наводить.
Тарантіно одружився на 35-річній ізраїльській співачці і моделі Даніелі Пік в 2018 році. Шлюб з Пік став першим для 56-річного режисера, який раніше стверджував, що між сім'єю і роботою зробив вибір на користь кінематографу.
Нагадаємо, Тарантіно піде з кіно.