К.Тарантіно піде з кіно
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Американський режисер Квентін Тарантіно підтвердив, що збирається зняти останні два фільми. За його задумом так він зніме рівно десять картин і не стане “старим режисером”, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
“Киньте мікрофон. Бум. Будемо сподіватися, що я закінчу свою кар’єру, і по праву буду вважатися одним з найвидатніших кінорежисерів,” — заявив 53-річний режисер на прес-конференції в Сан-Дієго.
За його словами, він зняв лише вісім картин: “День народження мого кращого друга” (1987), “Едді Преслі” (1992), “Кримінальне чтиво” (1994), “Джекі Браун” (1997), “Убити Білла: 1 і 2” (2003, 2004), “Безславні виродки” (2009), “Джанго звільнений” (2012), і “Мерзенна вісімка” (2015).
Нагадаємо, що у минулому році легендарний американський режисер К.Тарантіно отримав зірку на голлівудській Алеї слави в Лос-Анджелесі.