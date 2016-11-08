К.Тарантино уйдет из кино

"Бросьте микрофон. Бум. Будем надеяться, что я закончу свою карьеру, и по праву буду считаться одним из величайших кинорежиссеров ", - заявил 53-летний режиссер на пресс-конференции в Сан-Диего.

По его словам, он снял всего восемь картин: "День рождения моего лучшего друга" (1987), "Эдди Пресли" (1992), "Криминальное чтиво" (1994), "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла 1 и 2 "(2003, 2004)," Бесславные ублюдки "(2009)," Джанго освобожденный "(2012), и" Мерзкая восьмерка "(2015).

Напомним, что в прошлом году легендарный американский режиссер К.Тарантино получил звезду на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе.