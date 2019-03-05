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Кувита: подлинность переписки "джуниоров" под вопросом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что не "сливало" журналистам переписку между так называемыми "джуниорами" - сыном секретаря СНБО Олега Гладковского и бизнесменом Виталием Жуковым. Детективы утверждают, что такой переписки в материалах уголовных производств нет, передает УНН.

"Вместе с тем, для того, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, отмечаем: приведенные факты и переписка между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, Генеральная прокуратура в НАБУ никогда не передавала.

Зато НАБУ получило другие материалы, касающиеся других фактов, которые были приобщены к расследованию детективов", - заявили в НАБУ.

О том, что переписка, если такая действительно была в реальности, могла находится в НАБУ сообщил народный депутат Борислав Береза. На своей Facebook-странице он показал письмо за подписью Главного военного прокурора Анатолия Матиоса о передачи материалов уголовного производства в НАБУ от 1 апреля 2016 года. Тогда, три года назад, о получении этих материалов расписался глава детективов НАБУ Андрей Калужинский.

Напомним, ранее в "сливе" информации журналистов обвинялся и сам глава НАБУ Артем Сытник, когда раскрыл тайну досудебного следствия в деле бывшего военного прокурора Константина Кулика.

Однако, была ли раскрыта тайна следствия в этот раз – достоверно неизвестно. Под вопросом даже подлинность самой переписки.

Общественный деятель Екатерина Кувита считает, что у этой ситуации было три варианта развития.

"1) Слили с НАБУ и теперь пытаются отмазаться. Теперь ГПУ должно что-то сказать.

2) Слила военная прокуратура. Но тут тупо выходит: слить материалы, которые не передали в НАБУ. То есть, их не существует в производстве де-юре. Опять-таки, ГПУ должно что-то сказать.

3) Переписка – фейк, который долепили к реальным материалам производства, по которым кое-кто уже присел за решетку. Два года достаточно, чтоб нарисовать так, чтоб Бигус поверил", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, журналисты программы "Наші гроші" Дениса Бигуса сообщили якобы о хищениях в "Укроборонпроме", где, по их данным, мог участвовать сын секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. Последний информацию категорически опроверг и уже подал иск в суд против журналистов.

Отметим, что свое расследование журналисты основывали на переписке с анонимных источников, подлинность которой никто еще не подтвердил.

Украинские Национальные Новости

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