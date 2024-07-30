Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,0478 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,04 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,40 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,45 грн, а продать за 41,00 в банках.

- Евро можно купить за 45,10 грн, а продать за 44,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,35 грн, а евро - по 44,70-44,95 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,93-41,98 грн/долл. для доллара и 45,25-45,30 грн/евро для евро.

Напомним

Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. В общем - 913,4 млрд грн. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Песчанская.