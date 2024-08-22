Курс валют на 22 августа: НБУ укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2975 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,29 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,89 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,20 в банках.

- Евро можно купить за 46,15 грн, а продать за 45,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,43-41,52 грн, а евро - по 45,85-46,05 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,37-41,49 грн/долл. для доллара и 45,99-45,99 грн/евро для евро.

Напомним

Исходя из обновленных прогнозов на 2025 год, потребность во внешнем финансировании увеличится на около 12-15 миллиардов долларов.