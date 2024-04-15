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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 15 апреля: доллар вырос на 23 копейки

Курс валют на 15 апреля: доллар вырос на 23 копейки

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 06:25  •  4253 просмотра

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3990 UAH/USD, девальвировав ее на 23 копейки.

На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,3990грн/долл., что девальвировало ее на 23 копейки сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,39 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 41,96 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 39,60 грн, а продать за 39,15 в банках.

Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,43-39,55 грн, а евро - по 42,50-42,73 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 39,45-39,47 грн/долл. для доллара и 41,98-42,00 грн/евро для евро.

Напомним,

Государство инвестировало более 7,3 миллиарда гривен в развитие бизнеса через программу "еРобота", предоставив почти 15 000 предпринимателей финансовую поддержку для начала или развития бизнеса с момента ее запуска в июле 2022 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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