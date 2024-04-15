Курс валют на 15 апреля: доллар вырос на 23 копейки
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3990 UAH/USD, девальвировав ее на 23 копейки.
На сегодня Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,3990грн/долл., что девальвировало ее на 23 копейки сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 39,39 грн/долл.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 41,96 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Доллар можно купить за 39,60 грн, а продать за 39,15 в банках.
Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,00 грн в банках.
В обменниках доллар торгуется по курсу 39,43-39,55 грн, а евро - по 42,50-42,73 грн.
На межбанке курсы составляют соответственно 39,45-39,47 грн/долл. для доллара и 41,98-42,00 грн/евро для евро.
Напомним,
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