Курс валют на 13 ноября: гривна девальвировала на 8 копеек
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/долл., что на 8 копеек больше. В банках доллар можно купить за 41,65 грн, евро - за 44,65 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3763 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой данные на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,94 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 44,65 грн, а продать за 44,05 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,68-41,75 грн, а евро - по 44,37-44,55 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,30 грн/долл. для доллара и 43,97-43,99 грн/евро для евро.
Напомним
Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2025 год с расходами 3,7 трлн грн. На развитие производства вооружения выделено 54,55 млрд грн, еще 500 млн - на льготные кредиты оборонным предприятиям.