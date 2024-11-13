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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 13 ноября: гривна девальвировала на 8 копеек

Киев  •  УНН

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/долл., что на 8 копеек больше. В банках доллар можно купить за 41,65 грн, евро - за 44,65 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3763 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой данные на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,94 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: 

- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 44,65 грн, а продать за 44,05 грн в банках. 

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,68-41,75 грн, а евро - по 44,37-44,55 грн. 

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,30 грн/долл. для доллара и 43,97-43,99 грн/евро для евро.

Напомним 

Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2025 год с расходами 3,7 трлн грн. На развитие производства вооружения выделено 54,55 млрд грн, еще 500 млн - на льготные кредиты оборонным предприятиям.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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