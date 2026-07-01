Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,7917 грн/долл., укрепив гривну за день на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 1 июля на уровне 51,0334 грн/евро, что укрепило гривну за день на 13 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро среды:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,46 грн при покупке и 45,02 грн при продаже, евро - 50,77 грн и 51,40 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,60 грн при покупке и 44,75 грн при продаже, евро - по 51,15 грн и 51,38 грн соответственно.

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