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Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 44,7917 грн/дол., укрепив её на 6 копеек. Курс евро составил 51,0334 грн, что укрепило гривну на 13 копеек.

Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,7917 грн/долл., укрепив гривну за день на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 1 июля на уровне 51,0334 грн/евро, что укрепило гривну за день на 13 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро среды:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,46 грн при покупке и 45,02 грн при продаже, евро - 50,77 грн и 51,40 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,60 грн при покупке и 44,75 грн при продаже, евро - по 51,15 грн и 51,38 грн соответственно.

      Международные резервы Украины продолжают "худеть" - сократились до $45,7 млрд05.06.26, 13:35 • 29945 просмотров

      Юлия Шрамко

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